erragni-Balocco, l’ipotesi di reato ora potrebbe cambiare in truffa

Gennaio 8, 2024

Potrebbe cambiare nel reato di truffa l’ipotesi di reato sull’affare Balocco-Ferragni. E’ quanto emerge da una nuova relazione della Guardia di finanza di Milano. L’inchiesta sul ‘Pandoro Pink Christmas’ griffato da Chiara Ferragni e parte di una campagna benefica è già costato all’influencer una multa dell’Antitrust da un milione di euro per pubblicità ingannevole.