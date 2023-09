Settembre 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

Esperti del settore provenienti da oltre 160 paesi nel mondo si sono riuniti al Congresso internazionale della European Respiratory Society, la kermesse annuale in svolgimento dal 9 al 13 settembre al MiCo di Milano e dedicata agli ultimi progressi della ricerca nell’ambito della medicina e della scienza respiratoria. Tra gli argomenti al centro del congresso, i nuovi farmaci biologici.