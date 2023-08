Agosto 23, 2023

Rilevata per la prima volta un’eruzione solare su Terra, Luna e Marte simultaneamente. Il Sole in questi ultimi anni è in una fase attiva e sono piuttosto frequenti violenti eruzioni che sprigionano grandi quantità di particelle e radiazioni che possono colpire i vari pianeti. Il picco di radiazioni in arrivo dal Sole è stato scoperto grazie ai dati rilevati da più missioni spaziali in orbita attorno a Marte.