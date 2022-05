Maggio 17, 2022

Per l’esclusione dei tennisti di Russia e Bielorussia come conseguenza dell’invasione dell’Ucraina, gli organizzatori dei tornei inglesi saranno sanzionati. Ad annunciarlo è l’Atp, che spiega come la posizione della Federazione tennis britannica sia “contraria alle regole”, e mini “la possibilità per i giocatori di ogni nazionalità di entrare nei tornei solo sulla base del merito e senza discriminazioni”.