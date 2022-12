Dicembre 3, 2022

Your browser does not support the video tag.

Si è tenuto a Genova l’evento internazionale “ESG Challenge Iren 2023”, durante il quale sono state presentate dodici sfide per supportare lo sviluppo sostenibile in linea con l’Agenda 2030.

La manifestazione è stata la tappa conclusiva del Premio ESG Challenge IREN 2023: 10 le migliori tesi, selezionate da Iren, che si sono distinte sul tema della sostenibilità e delle sfide ambientali, sociali e di governance.