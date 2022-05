Maggio 9, 2022

Continuano le ricerche dei possibili sopravvissuti tra le macerie del Saratoga, l’hotel di lusso dell’Avana devastato dalla potente esplosione di venerdì scorso. Mancano ancora tante persone all’appello. Proseguono le indagini.

Una fuga di gas forse la causa dell’esplosione.