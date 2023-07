Estate 2023, vacanze finite per 15,6 milioni di italiani

Luglio 31, 2023

Vacanze finite per 15,6 milioni di italiani in ferie durante il mese di luglio con un aumento dell’1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante il caro prezzi. E’ quanto emerge dal bilancio Coldiretti/Ixe’. Netta preferenza per le mete nazionali spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di residenza. A fare la parte del leone per il 72% dei viaggiatori è il mare, oltre alle città d’arte dove a pesare è il grande caldo, seguiti dalla campagna, dalla montagna fino ai piccoli borghi che fanno da traino al turismo enogastronomico.