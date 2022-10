Ottobre 10, 2022

Your browser does not support the video tag.

Europei 2024, azzurri nel gruppo C dei gironi di qualificazione. L’Italia di Mancini ritrova l’Inghilterra, contro cui ha vinto la finale degli ultimi Europei. Il secondo avversario sorteggiato è l’Ucraina. Gli azzurri se la dovranno vedere poi con la Macedonia del Nord, la squadra che ha buttato fuori l’Italia dai Mondiali di Qatar 2022, mentre la quarta nazionale è Malta.