Maggio 19, 2022

L’Eintracht Francoforte ha vinto l’Europa League battendo in finale i Glasgow Rangers. La partita, giocata al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, si è decisa ai calci di rigore dopo che tempi regolamentari e supplementari erano terminati 1-1. Per i Rangers è stato decisivo, ai calci di rigore, l’errore del gallese Aaron Ramsey, centrocampista in prestito dalla Juventus.