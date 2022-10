Ottobre 27, 2022

Mentre Napoli e Inter festeggiano la qualificazione agli ottavi di finale in Champions League, stasera tocca Fiorentina, Lazio e Roma. Per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League si comincia alle 18.45 con Betis Siviglia-Roma. Alle 21 scenderà in campo tra le mura dell’Olimpico la Lazio, con i biancocelesti che ospitano lo Sturm Graz.