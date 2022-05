Maggio 18, 2022

Your browser does not support the video tag.

E’ il giorno della finale di Europa League. Si gioca infatti stasera la prima delle tre finali europee di maggio. Alle 21 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia la sfida tra Eintracht Francoforte e Rangers Glasgow che assegnerà il primo titolo europeo del 2022.