Marzo 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

Una cinquantina tra economisti e funzionari eletti, tra cui l’europarlamentare Aurore Lalucq, in una richiesta formulata sul quotidiano francese ‘Le Monde’, chiedono di introdurre una tassa progressiva sul patrimonio degli ultra-ricchi su scala internazionale per ridurre le disuguaglianze, partecipando al tempo stesso al finanziamento degli investimenti necessari alla transizione ecologica e sociale.