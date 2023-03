Marzo 23, 2023

Con il match di stasera alle 20.45 allo stadio Maradona di Napoli contro l’Inghilterra, inizia ufficialmente il cammino della Nazionale italiana nel gruppo C per la qualificazione agli Europei 2024. Mancini potrebbe optare per Cristante dal primo minuto al posto di Jorginho. Certo il debutto dell’italo-argentino Retegui al centro dell’attacco.