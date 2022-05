Maggio 10, 2022

Scatta ufficialmente questa sera la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest. A condurre la kermesse saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Ad aprire la gara sarà l’Albania, ma c’è grande attesa per l’Ucraina, con la Kalush band grande favorita della vigilia con il brano ‘Stefania’.