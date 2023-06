Giugno 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente gli eventi climatici estremi hanno causato nell’Ue perdite economiche stimate in 560 mld di euro tra il 1980 e il 2021. L’italia registra ogni anno fenomeni come alluvioni e siccità. E’ al terzo posto per perdite economiche.