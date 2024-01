Evergrande, ordine di liquidazione per il colosso immobiliare

Gennaio 30, 2024

Ordine di liquidazione per Evergrande. L’Alta Corte della Regione amministrativa speciale di Hong Kong (Hksar) ha tenuto lunedì un’udienza per l’istanza di liquidazione contro China Evergrande Group, ordinando alla società di liquidare. Evergrande, con debiti che superano i 300 miliardi di dollari Usa, aveva già dovuto affrontare una richiesta di liquidazione da parte dei suoi creditori e stava preparando un nuovo piano di ristrutturazione del debito.