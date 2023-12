Ex Ilva, sciopero di 48 ore

Dicembre 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sciopero di 48 ore oggi all’ex Ilva di Taranto contro la possibilità che l’azienda fermi l’Afo2 senza fornire ai sindacati comunicazioni sui futuri assetti produttivi, a partire dalla fermata di agosto dell’Afo1. È stata una nota unitaria di Fim, Fiom e Uilm a rendere nota la mobilitazione.