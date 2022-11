Novembre 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sospese le attività in fabbrica di 145 aziende appaltatrici all’ex Ilva di Taranto. Lo stop fino al 16 gennaio 2023 riguarda circa 1000 lavoratori. L’azienda ora attende il miliardo di euro stanziato dal governo Draghi con il dl Aiuti. Da pagare forniture gas e acqua per 300 milioni di euro. Mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil.