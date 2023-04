Aprile 17, 2023

Your browser does not support the video tag.

Giorni decisivi per la candidatura di Roma a Expo 2030, da domani gli ispettori del bureau internazionale arriveranno in città e vi rimarranno 5 giorni. Una visita durante la quale gli osservatori incontreranno autorità istituzionali. L’Ue, che sostiene la candidatura, lavora a una partnership con Odessa. La Capitale dovrà battere la concorrenza della saudita Riad e della sudcoreana Busan.