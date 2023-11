Expo 2030, sfida finale a Parigi

Novembre 28, 2023

Roma in Italia, Busan in Sudcorea e Riad in Arabia Saudita sono le tre città che oggi si sfidano a Parigi in vista dell’aggiudicazione dell’Expo 2030. La candidatura dell’Italia per l’organizzazione dell’Esposizione Universale 2030 a Roma dal primo maggio al 31 ottobre 2030 è incentrata sul tema “Persone e Territori: Rigenerazione, Inclusione e Innovazione”. L’attrice Sabrina Impacciatore, l’atleta paralimpica Bebe Vio e l’attivista per i diritti umani Trudie Styler insieme per sostenere la candidatura di Roma.