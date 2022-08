Agosto 1, 2022

Your browser does not support the video tag.

Partita, dal porto di Odessa, la prima nave per l’esportazione del grano bloccato in Ucraina. Porta un carico di 26.527 tonnellate di mais ed è la prima nave che parte dell’ambito della Black Sea Grain Initiative firmata a Istanbul il 22 luglio. Ci vorranno una trentina di ore per percorrere le 340 miglia nautiche che separano il porto di Odessa dal Bosforo in Turchia. La destinazione finale saranno Paesi africani.