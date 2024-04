EY Sustainability Summit, Testa (Aspi): “La sostenibilità è e sarà al centro della nostra strategia”

11 Aprile 2024

“La sostenibilità è uno degli aspetti fondamentali nell’ambito dello sviluppo delle infrastrutture. Per quanto riguarda Autostrade per l’Italia, il nostro gruppo ha messo la sostenibilità al centro della propria strategia, è uno degli elementi fondamentali del nostro piano di sviluppo e trasformazione”. E’ il commento di Concetta Testa, responsabile sostenibilità di Aspi, in occasione dell’EY Sustainability Summit, presso Fondazione Catella a Milano, dove sono stati presentati i risultati dello studio EY “Seize the Change”, che analizza come la sostenibilità viene integrata nel business delle aziende italiane e si è affrontato il tema della sostenibilità in tutte le sue componenti: ambientali, economiche e sociali.