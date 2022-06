Giugno 17, 2022

Attesa per il Gp Canada 2022 di F1, in programma domenica a Montreal. Nelle previsioni dei bookmaker Charles Leclerc e la Ferrari pagano le delusioni iniziate a Imola e culminate a Baku. “Baku? Il passo è l’aspetto positivo. Ovviamente è difficile sopportare tre gare di fila con problemi o errori, ma il passo c’è e dobbiamo risolvere i problemi il prima possibile. Ci stiamo lavorando e cerchiamo di risolverli al più presto” ha detto Leclerc.