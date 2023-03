Marzo 18, 2023

Formula 1, è partito il conto alla rovescia per la seconda prova del Mondiale che si disputerà domenica in Arabia Saudita sulla pista di Jeddah. L’appuntamento si apre già all’insegna di Max Verstappen, che si è messo in mostra fin dalle prime prove ed è reduce dal primo successo nel Barhain. Grande attesa per la Ferrari e Leclerc, chiamati a riscattare il pessimo inizio di stagione, culminato con il ritiro e la penalità di 10 posti alla griglia di partenza.