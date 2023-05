Maggio 27, 2023

In attesa di tornare in pista per il Gp di Monaco di F1 sul circuito di Montecarlo, continua a tenere banco il possibile passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari. Il pilota della Mercedes bolla tuttavia la notizia come frutto di speculazioni, accennando in conferenza stampa a un nuovo accordo con il team tedesco.