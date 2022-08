Agosto 1, 2022

Max Verstappen vince il Gp d’Ungheria 2022 e consolida la sua leadership nel Mondiale 2022 di Formula 1. L’olandese rimonta dalla 10esima posizione con la complicità di una disastrosa strategia della Ferrari che passa da una possibile doppietta ad avere si Sainz che Leclerc giù dal podio, quarto e sesto.