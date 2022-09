Settembre 8, 2022

“Il Friuli Venezia Giulia è una Regione dove la biodiversità è la più grande di Italia quindi possiamo spaziare in molti campi, dalla montagna ai fiumi al mare”, così si racconta Marco Cosi, headoff ultra fresh & loclism Metro Italia. “Sposiamo l’idea di utilizzare i prodotti del nostro territorio, della sostenibilità: reinterpretiamo i racconti e le tradizione delle donne dei paesi utilizzando prodotti slow food a km0”