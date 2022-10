Ottobre 3, 2022

La decima edizione del Salone della CSR, la tregiorni dedicata alla responsabilità sociale d’impresa, ha vuto inizio nel capoluogo lombardo. Elena Faccio, Creative, Communications and CSR Director Sofidel, ha risposto ai cronisti che le hanno chiesto qual è l’impatto che può avere il caro energia su quelle azioni che le imprese stanno mettendo in atto riguardo la sostenibilità, il CSR e l’innovazione.