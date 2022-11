Novembre 10, 2022

Meta Platforms – la holding alle spalle di Facebook, Instagram e WhatsApp – ha deciso di licenziare 11mila dipendenti. Un taglio del 13% della forza lavoro dell’azienda. Mark Zuckerberg ha confermato ai suoi dirigenti i tagli in arrivo e si è preso la piena responsabilità di avere mal gestito la crescita della società.