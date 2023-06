Fair Play Menarini: Adosini, ‘Felice di essere al CONI, compierei di nuovo mio gesto perché del tutto normale’

Giugno 19, 2023

“Essere oggi al CONI è per me un grande onore sia da sportiva sia da italiana, soprattutto dopo aver compiuto un gesto semplice che farei di nuovo e che ha portato a dei risultati che mi rende felice. Ad un giovane che si avvicina al mondo della spada consiglio di far crescere la passione e di fare sport non solo per vincere ma per divertirsi e per portare avanti i valori che si imparano fin da piccoli”. Così l’atleta nella specialità della spada, Mariaclotilde Adosini, a margine della conferenza stampa per la presentazione della XXVII edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, tenutasi a Roma presso il Salone d’Onore del CONI.