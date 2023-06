Fair Play Menarini: Rossatti, ‘Il mio premio spero che sia da esempio per miei coetanei’

Giugno 19, 2023

“Sono molto emozionata di essere qui al CONI, per me è un onore. Il mio premio Fair Play spero che sia da esempio per i miei coetanei e soprattutto per tutti quelli che praticano lo sport a qualsiasi livello. Un consiglio ai giovani che si avvicinano alla spada? Divertitevi”. Lo ha detto Emilia Rossatti, atleta nella specialità della scherma, a margine della conferenza stampa per la presentazione della XXVII edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, tenutasi a Roma presso il Salone d’Onore del CONI.