Giugno 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Sono onorato di ricevere questo premio Fair Play perché non me lo sarei mai aspettato. Ai ragazzi che si avvicinano al karate consiglio di essere solidali e di aiutare chi è in difficoltà”. Così l’atleta nella specialità del karate, Giorgio Pietro Torrisi, a margine della conferenza stampa per la presentazione della XXVII edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, tenutasi a Roma presso il Salone d’Onore del CONI.