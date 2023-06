Giugno 19, 2023

“Quest’anno avremo la XXVII edizione del premio Fair Play Menarini, la kermesse sportiva si rinnova in maniera importante perché introduciamo un premio per i giovani che compiono gesti particolarmente rilevanti per il Fair Play”. Lo ha detto Ennio Troiano, Membro del board della Fondazione Fair Play Menarini, a margine della conferenza stampa per la presentazione della XXVII edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, tenutasi a Roma presso il Salone d’Onore del CONI.