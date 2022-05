Maggio 31, 2022

Agli arresti domiciliari una dirigente medico della Asl Roma 6 per falsi referti di screening oncologici. E’ quanto ha scoperto il Nas Carabinieri di Roma con intercettazione ambientale audio video e telefoniche. La dirigente avrebbe prodotto false certificazioni attestanti l’avvenuto screening oncologico a beneficio di ignari pazienti, al fine di implementare i risultati dell’ufficio da lei diretto per mantenere e/o migliorare la propria posizione nelle gerarchie della Azienda Sanitaria Locale.