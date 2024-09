Famiglia e solidarietà: crescono in Italia i lasciti solidali

11 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

La famiglia in cima alla scala dei valori degli italiani, come emerge dall’indagine “Valori, donazioni e lasciti solidali” condotta da Walden Lab-Eumetra per il Comitato Testamento Solidale, impegnato da oltre un decennio nel coinvolgimento del mondo del Non Profit in importanti attività di studio del settore, di informazione e di sensibilizzazione. Secondo lo studio, presentato presso la Camera dei Deputati, in occasione della Giornata Internazionale del lascito solidale, il 75% degli italiani ritiene che la famiglia sia la principale promotrice dei valori, mentre il Terzo Settore gode di grande fiducia per il suo impegno nella costruzione di una società migliore.