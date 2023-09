Famiglia, Rivolta (Prénatal): “Con Generazione G supporteremo nuovi genitori”

Settembre 20, 2023

“Quello che abbiamo visto in questi sessant’anni è che molte di queste famiglie cercano orientamento e sostegno. Il progetto Generazione G va proprio a supportarle concretamente attraverso la donazione di alcuni beni essenziali per i primi mesi di vita dei bambini, ma anche con dei servizi psicologici e di sostegno familiare per quello che sono i genitori che richiedono assistenza”. Lo ha detto il CEO di Prénatal, Alberto Rivolta, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto promosso da Prénatal con il Ministero per la Famiglia, in collaborazione con Moige, dal nome ‘Generazione Genitori’, tenutasi a Palazzo Ferrajoli a Roma.