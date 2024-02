Famiglia, Ruiu (Pro Vita & Famiglia): “Non possiamo lasciare ai bambini un mondo pro utero in affitto”

Febbraio 22, 2024

“Ci siamo stancati, non possiamo restituire ai bambini un mondo dove le persone vengono vendute con l’utero in affitto”. Lo ha detto Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, in occasione dell’evento “Custodi del Domani – In difesa dei bambini e della famiglia”, organizzato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia della Regione Lombardia in collaborazione con Pro Vita & Famiglia onlus, tenutosi presso la Sala Pirelli del Consiglio Regionale della Lombardia, a Milano. L’evento è stato l’occasione per presentare il libro ‘Per amore dei nostri figli’, scritto da Francesca Romana Poleggi, direttore editoriale della rivista Pro Vita & Famiglia.