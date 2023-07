Luglio 24, 2023

43 milioni di persone rischiano di morire per mancanza di cibo, mentre sono 122 milioni in più quelle che sono in crisi alimentare rispetto al 2019. E’ un quadro preoccupante quello che si discute al vertice Fao che si è aperto oggi a Roma alla presenza della premier Meloni e del segretario Onu Guterres.