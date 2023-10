Ottobre 16, 2023

Gli agricoltori in primis, ma anche la società civile e le aziende in ogni attività, devono “non sprecare l’acqua” e “non inquinare le risorse idriche”. E’ l’appello che lancia la Fao in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione, quest’anno dedicata alla risorsa idrica.