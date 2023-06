Giugno 16, 2023

“Questa evoluzione sta portando già notevoli risultati in termini di visibilità di brand e di nuovi strumenti di gestione del proprio portafoglio clienti per gli agenti”. Così Francesco Farina, Direttore marketing Golmar, al We Make Future di Rimini, la fiera del futuro digitale.