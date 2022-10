Ottobre 13, 2022

“Si sta cercando di portare l’alta tecnologia in modo tale che sia più accessibile al paziente e questo nell’ambito ospedaliero consente un incremento dell’efficienza”. Giuliano Farina- Responsabile linea ultrasuoni Philips Italia , Israele e Grecia – ha risposto alle domande dei giornalisti a margine del 50esimo congresso nazionale della Società italiana di radiologia medica e interventistica