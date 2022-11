Novembre 23, 2022

In occasione della XXXIX Assemblea Annuale di ANCI, Novartis presenta il suo primo Report di sostenibilità, un documento che coniuga la strategia del Gruppo con gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell’Agenda 2030 dell’ONU e con quelli del PNRR. Valentino Confalone, Country President e Amministratore Delegato di Novartis Italia, sottolinea l’impegno dell’azienda “oltre il farmaco”.