Farmaceutica, Gala (Msd Italia): “Dalle Istituzioni seve più supporto a innovazione”

Novembre 23, 2023

“Oltre 3 miliardi di investimenti nel 2022 e 700 milioni di euro ogni anno dall’industria farmaceutica per la ricerca clinica, ma per un Servizio sanitario nazionale più equo e sostenibile serve più supporto all’innovazione da parte delle istituzioni anche per andare a superare quelli che sono i vincoli normativi che impediscono l’accesso a quei farmaci innovativi sul territorio italiano”. Lo ha detto Gianluca Gala, Executive Director Business Operations di Msd Italia, intervenendo alla terza edizione dell’Health&BioTech Summit, evento dedicato ai temi della salute e del biotech coordinato da Deloitte Officine Innovazione con Msd Italia e Intesa Sanpaolo RBM Salute e che si è tenuto a Roma.