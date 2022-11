Novembre 28, 2022

Lo stabilimento produttivo di Pfizer ad Ascoli Piceno festeggia i suoi primi 50 anni. Il sito è uno dei principali fornitori-chiave per circa 100 Paesi in tutto il mondo: da Ascoli, partono, infatti, circa 130 milioni di confezioni all’anno di farmaci per la cura di malattie oncologiche, cardiovascolari e del sistema nervoso centrale, oltre che per quelle infiammatorie. La ricorrenza è stata celebrata con l’inaugurazione di una mostra nello storico Palazzo dei Capitani, nel cuore della città.