Farmaceutica: Italia unicum in Europa, ma serve una strategia Life Sciences

14 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

Con una produzione che nel 2023 ha superato per la prima volta i 50 mld di euro, 3.6 mld di investimenti in innovazione e un numero crescente di brevetti, il settore farmaceutico Italiano rappresenta un unicum in Europa e ha un ruolo chiave per il nostro Paese. L’eccellenza farmaceutica italiana può attrarre investimenti ed essere un forte stimolo per la competitività italiana in Europa e nel mondo, ma serve una strategia. Se ne è parlato a Roma, durante l’incontro “Il valore del settore farmaceutico nel sistema Paese. Una Life Sciences strategy italiana”, promosso da Sanofi Italia a Roma, presso il Centro Studi Americani dove istituzioni