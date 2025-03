Farmaceutica: Luppi (Msd), ‘Italia può guidare il futuro dell’Europa’

5 Marzo 2025

“Innovazione e prevenzione sono due elementi chiave per il futuro della Salute in Europa. Un futuro che può essere guidato dal nostro Paese. Il nostro governo oggi annuncia di prendere un impegno importante dal punto di vista della valorizzazione della prevenzione e dell’innovazione come asset di crescita economica e sociale”. Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, al termine dell’evento “Inventing for Life Health Summit – Investing for Life: la salute conta!”. Un appuntamento organizzato a Roma da Msd Italia e giunto alla sua settima edizione.