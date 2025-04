Farmaceutica, Luppi (Msd): “Nel 2024 30,5 mld dollari in ricerca e innovazione”

9 Aprile 2025

“Il nostro impegno inizia dalla ricerca. Nel 2024 abbiamo investito il 51% delle nostre risorse, 30,5 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, proprio per fare la differenza per tutti i pazienti per i quali c’è ancora un forte bisogno di salute che rimane inespresso senza l’innovazione. Ma anche un’innovazione che resta chiusa in un cassetto e non arriva a chi ne ha bisogno, unitamente alla corretta informazione, è inutile. Per questo promuoviamo campagne come questa”. Lo ha detto Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore delegato di Msd Italia, intervenendo a Roma all’evento dedicato all’edizione 2025 della campagna ‘Fianco a fianco. Uniti contro il carcinoma renale’, promossa da Msd con il patrocinio della Società italiana di urologia (Siu) e dell’associazione di pazienti Anture. Obiettivo dell’iniziativa: creare maggiore consapevolezza e offrire un punto di riferimento per pazienti, caregiver. Per l’occasione sono stati presentati i risultati dell’indagine dell’Istituto di Ricerca Piepoli sulla conoscenza che gli italiani hanno del carcinoma renale, malattia che colpisce ogni anno circa 13mila persone e interessa oltre 154mila italiani che vivono dopo una diagnosi.