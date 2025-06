Farmaceutica: Monti (Aifa), ‘far crescere industria che oggi è già il 5% Pil nazionale’

11 Giugno 2025

“Un grande ambito di lavoro è quello dell’Health Technology Assessment (Hta), impegnato nella riforma dei criteri europei di accesso scientifico delle nuove terapie. L’Italia deve avere la capacità di utilizzare questo nuovo framework europeo per dare possibilità ai pazienti italiani di non rimanere indietro e per essere luogo dove innovare, portare investimenti, ricerca e sviluppo. L’obiettivo è far crescere ancora di più un’industria che oggi già pesa il 5% del Pil nazionale rendendola più strategica per tutta l’Europa”. Così all’Adnkronos Emanuele Monti, componente Cda Aifa, Agenzia italiana del farmaco, e presidente IX Commissione permanente del consiglio regionale della Lombardia, partecipando a Milano all’evento promosso dalla biofarmaceutica KedrionBiopharma ‘Science meets humanity. Il futuro del biofarmaceutico tra plasma e nuove terapie’.