Novembre 23, 2022

Novartis lancia il primo report di sostenibilità, presentato in occasione della XXXIX Assemblea Annuale di ANCI. Un Report che lancia una visione innovativa del ruolo dell’industria al servizio della società e del Paese “prima e oltre il farmaco”.

Carlo Alberto Pratesi, presidente European Institute of Innovation for Sustainability, evidenzia l’importanza della collaborazione tra diversi attori per raggiungere l’obiettivo della salute.