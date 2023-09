Settembre 22, 2023

Your browser does not support the video tag.

La conferenza stampa organizzata da Lilly a Milano ed intitolata “Dermatite atopica ed alopecia areata, due patologie, un solo farmaco. Via libera alla rimborsabilità”, è stata l’occasione per ribadire l’importanza di avere finalmente a disposizione un farmaco innovativo, efficace, sicuro e rimborsabile come Baricitinib. Le due patologie a cui è stato dedicato l’incontro, hanno un impatto profondo sulla qualità della vita dei pazienti, che tocca tanto la sfera emotiva quanto quella fisica.